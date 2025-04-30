Патрушев раскрыл попытки морской блокады со стороны НАТО

Страны НАТО усиливают военную активность сразу в нескольких акваториях, расширяя попытки морской блокады России.

© DPA/TACC

На это указал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании президиума этой структуры.

"Наблюдается последовательное усиление военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указал Патрушев на повышение напряженности военно-политической обстановки.

Кроме того, отметил помощник президента, со стороны стран Запада "расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде", в числе которых - "попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов".

НАТО предрекли раскол из-за страха перед РФ

На заседании президиума Морской коллегии, отмечается в сообщении по итогам мероприятия, "уделено внимание контрсанкционным мерам, развитию взаимовыгодным партнерских отношений в сфере морской деятельности".

"Отдельным вопросом на заседании рассмотрены дополнительные меры по реагированию на ограничение судоходства и дискриминацию российских судов в Балтийском море", - указывается в сообщении.

В середине прошлого года Великобритания, Дания, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония договорились начать проверки "подозрительных" с их точки зрения судов, идущих из РФ, на предмет соблюдения санкций стран Запада против Москвы. Причем, поскольку договоренность эта многостронняя, такие досмотры предполагалось совершать не только в национальных, но и международных водах.

Еще более радикальные меры инициировала на национальном уровне Эстония. Власти страны не только изучают перспективы расширения прилежащей зоны вод на дополнительные 40 км, несмотря на узость Балтийского моря, но и прорабатывают возможность топить "подозрительные гражданские суда". Балтийское море - единственный путь к значительным российским морским узлам - Калининграду и Санкт-Петербургу.