Рогов оценил предложение Зеленского о перемирии

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с агентством РИА Новости сообщил, что предложение главы киевского режима Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней является уловкой.

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По его словам, для Зеленского 30 дней являются оптимальным временем, чтобы распределить силы на линии боевого соприкосновения.

«Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского является лицемерием и очередной уловкой. В это время ВСУ смогут перераспределить силы на фронте, окопаться и совершить подготовку к отражению российского наступления», - отметил Рогов.

Он уточнил, что киевскому режиму перемирие необходимо для того, что накопить силы, перегруппировать свои подразделения, а также «наловить на лицах людей» и отправить их на фронте.