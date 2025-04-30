Рогов оценил предложение Зеленского о перемирии

Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии очередной уловкой
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с агентством РИА Новости сообщил, что предложение главы киевского режима Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней является уловкой.
По его словам, для Зеленского 30 дней являются оптимальным временем, чтобы распределить силы на линии боевого соприкосновения.
«Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского является лицемерием и очередной уловкой. В это время ВСУ смогут перераспределить силы на фронте, окопаться и совершить подготовку к отражению российского наступления», - отметил Рогов.
Он уточнил, что киевскому режиму перемирие необходимо для того, что накопить силы, перегруппировать свои подразделения, а также «наловить на лицах людей» и отправить их на фронте.