Стало известно о сложностях с бойцами из КНДР под Курском

Сложнее всего российским инструкторам было объяснить задействованным под Курском бойцам из Корейской народно-демократической республики (КНДР, Северная Корея) тактику наступления. Об этой сложности стало известно из рассказа бойца Вооруженных сил России с позывным Кондрат, его слова приводит военкор Александр Коц в Telegram.

По словам Кондрата, военным из Северной Кореи хотелось наступать «красиво», большими силами, и отговорить их от этого было сложно.

«Но уже во время реальных боевых действий они быстро поняли, что так они много не навоюют. И на ходу перестроились на малые группы, которые и продемонстрировали результат», — рассказал военный.

Другой сложностью, с которой столкнулись российские инструкторы, по словам Кондрата, был языковой барьер. Однако и эта проблема была преодолена — вскоре военные из КНДР освоили разговорник из двух десятков русских слов, и уже могли проходить тренировки без переводчика.

Раскрыты подробности подготовки северокорейских бойцов в Курской области

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