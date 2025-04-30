Пилот украинского F-16 по ошибке сбил свой Су-27,  приняв за «Герань»

ВВС Украины продолжают нести потери от огня своих же «побратимов». То украинская ПВО «приголубиа» истребитель F-16, а теперь вот при отражении массированной российской беспилотной атаки 28 апреля поднятый в воздух для перехвата дронов F-16 сбил по ошибке свой же Су-27.

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Поднятые истребители ВВС Украины проводили патрулирование в поисках российских беспилотников «Герань», но системы распознавания на самолете F-16 приняли украинский Су-27 за российский беспилотник и «американец» сбил своего.

Потеря Су-27 для украинских ВВС очень ощутимая, учитывая, что данные истребители у Украины практически в штучном количестве, а восполнять утраченные экземпляры негде.

По данным telegram-канала «Воевода вещает», пилот сбитого борта выжил, им оказался один из лётчиков 831-й бригады ВВС Украины, уже имеющий боевой опыт, поэтому являющийся для российских ВКС серьёзным врагом.

За всё время СВО это уже не первый случай, когда украинские лётчики сбивают своих же, что может говорить о явных проблемах с системами распознавания «свой-чужой», что подтвердил штабной офицер 3-й отдельной щтурмовой бригады ВСУ Олег Петренко.