Российский военный корреспондент Александр Сладков предсказал дальнейшую судьбу сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) после их попадания на фронт. Об этом он написал специально для RT.

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Репортер оценил решение Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправить военкомов на фронт. Он пришел к выводу, что это приведет к развалу всей системы пополнения ВСУ новыми солдатами.

Сладков отметил, что так называемые «ловцы», занимающиеся насильной мобилизацией украинцев, останутся на местах, а на передовую попадут сотрудники технических служб и подразделений обеспечения процесса. На передовой им будут мстить бойцы, которых военкомы и отправили под пули.

«"Ловцов" ТЦК ожидает одно будущее — расправа после войны, это 100 процентов. Тэцекашников будут бить и убивать или сами бывшие бойцы ВСУ, или многочисленные родственники погибших и пропавших без вести украинских солдат», — уверен военкор.

Генштаб ВСУ решил отправить на фронт сотрудников ТЦК без боевого опыта и ограничений по здоровью 29 апреля. Их заместят бойцами, ранее получившими ранения и не способными выполнять боевые задачи. Сладков считает, что это отправка на фронт последнего резерва Украины. «Больше воевать за Украину будет некому», — резюмировал он.