Российский боец указал на изменение активности ВСУ

Интенсивность боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Запад» снизилась. На это указал заместитель командира артиллерийской бригады с позывным Артист, его слова приводит Минобороны РФ.

«Сейчас значительно меньше интенсивность действий противника, но прослеживается. В основном действуют в темное время суток, в плохих погодных условиях», — высказался военный.

По словам Артиста, ВСУ предпринимают попытки контрнаступления, однако, чаще всего, они заканчиваются неудачей.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что у подразделений ВСУ замечено снижение боевой активности на харьковском направлении. Он отмечает, что это происходит в районе Волчанска и Липцов.