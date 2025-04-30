Операторы беспилотников группировки "Центр" нанесли поражение позиции ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" комплексным огневым воздействием FPV-дронов и ударных беспилотников "Молния-2" поразили позицию с четырьмя военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вели наблюдение за передвижением российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции. Об этом сообщил оператор FPV-дрона с позывным "Спас".

"Последняя цель - это дом с живой силой противника, четыре человека. Их задача, как выяснила разведка, вести наблюдение, говорить, какие силы подтягиваются с нашей стороны, ну и не давать нашим силам пройти в определенной точке. Зарядили фугасный боеприпас 2,7 кг, отработали в район крыши. Крыша, потолочная часть, осыпалась как минимум, тем самым дала нашим силам быстро зачистить этот дом", - сказал он.

Военнослужащий добавил, что в числе пораженных им целей по три танка Abrams и Leopard, а также бронетранспортеры, боевые машины пехоты, грузовые автомобили противника.

Самое большое я на дроне улетал на 49 км с половиной. А в основном работа наша - от 18 до 32 км в среднем. Пока кофе пью, лечу. До цели долетел, начинаю работать", - добавил он.

В Минобороны РФ отметили, что комплексное применение беспилотников "Молния-2" вместе с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать различные выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.