На Украине назвали причину вступления женщин в ряды ВСУ

Некоторые украинки идут в армию, чтобы их мужей не мобилизовали. Такую причину в разговоре с изданием NV Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева. По ее словам, зачастую это не добровольный выбор: гражданку склоняют к такому поступку родственники.

По ее словам, женщины идут служить добровольно. Однако, отметила Григорьева, в некоторых семьях украинкой отправляют в армию ее родственники, чтобы муж оставался дома с детьми. «Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне», — пояснила она.

Григорьева добавила, что в таких условиях отношения в семье ухудшаются и многие пары распадаются. В частности, она рассказала о женщине, которая развелась с мужем после того, как тот предложил лишить ее родительских прав на их общего ребенка, чтобы он стал опекуном и имел право на оформление отсрочки.

В марте Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин. При этом в украинском ведомстве уточнили, что на передовой находятся 5,5 тысячи украинок.