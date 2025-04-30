США одобрили поставку Польше ракет на 1,33 миллиарда долларов

Госдепартамент США санкционировал продажу Польше ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D на сумму 1,33 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовало Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона (DSCA).

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Согласно заявлению, Варшава запросила 400 таких ракет, а также сопутствующее оборудование, включая системы логистики и технической поддержки.

"Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет "воздух - воздух" средней дальности AIM-120D, сопутствующих элементов логистики и поддержки", - сообщило ведомство.

Напомним, что Военно-морской флот США потерял в море реактивный самолет стоимостью 60 миллионов долларов. Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США был потерян в море после того, как он упал за борт с авианосца USS Harry S. Truman во время буксировки.