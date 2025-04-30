Российские военнослужащие из группировки «Север» держали позиции у Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области круглосуточно, несмотря на то, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались 2-3 раза в день направлять на них беспилотники и обстреливать. Об этом ТАСС сообщили бойцы арктического батальона морской пехоты.

Стрелок с позывным Квадрат рассказал, что военным приходилось дремать по очереди и всегда оставаться начеку, чтобы ничего не случилось. Атаки украинских дронов, по его словам, в основном происходили по времени. «Наверное, они там поспят утром, а часиков в 10 у них начинается накат», — отметил он. Помимо этого, украинские военные били по российским позициям и крупнокалиберным оружием.

Штурмовики заходили через лесопосадки, с северо-западной части Горналя. Стрелок с позывным Доцент поведал, что дроны ВСУ следили за российскими бойцами. «Старались их обойти где-то, где-то приходилось посидеть и под листвой, и под деревьями, и по 15-20 минут сидели. (...) Ребята прорывались, проходили», — рассказал он. Как утверждает Доцент, в лесополосах были группы ВСУ до двух человек. «Мы их заметили, когда заходили в лес. Крикнули им: "Сдавайтесь". Они начали стрелять в ответ по-сомалийски. Их пришлось поразить, уничтожить», — вспоминает военный.

При этом, как сообщили военнослужащие, выходили они уже в спокойном режиме. По словам бойцов, несмотря на небольшую усталость, состояние у них хорошее, так как с задачей справились.

Ранее сообщалось, что в районе Горналя в Курской области перехватили переговоры испаноязычных наемников. В распоряжении РИА Новости оказалась запись радиоперехвата, на которой в начале военнослужащие ВСУ обсуждают удары российской артиллерии по их позициям, после чего можно услышать переговоры на испанском языке.