Российские военные ликвидировали элитную группу спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Личный состав штурмовой группы из 6-го отдельного полка специального назначения «Рейнджер» уничтожили военные из российской группировки войск «Север». Отмечается, данное подразделение украинского спецназа было сформировано в апреле 2024 года. Его основной задачей является проведение специальных операций в тылу противника с целью разведки, диверсий и саботажа.

Военные из российской группировки войск «Север» призвали украинцев умолять родственников из ВСУ об одной вещи — сдаваться в плен. Военные рассказали, что продолжают находить в Курской области тела бойцов ВСУ, и зачастую опознать их возможно лишь по ДНК или татуировкам.