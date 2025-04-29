Эксперт оценил шансы создания аналога «Орешника» в США

Соединенные Штаты не смогут разработать аналог баллистических ракет средней дальности «Орешник» до конца этого десятилетия, предположил в интервью «Ленте.ру» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его данным, американские инженеры сталкиваются с техническими сложностями, ведущими к серьёзному отставанию от России.

Современные американские ракеты достигают скорости не более пяти Махов, в то время как «Орешник» способен поражать цели на скорости до 10 Махов (около 3 километров в секунду), уточнил эксперт.

Американские специалисты акцентируют внимание на модернизации текущих ракетных систем, но это не решает проблему отставания в гиперзвуковых технологиях, констатировал Дандыкин.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что армия США может получить около $640 млн дополнительного финансирования для создания баллистических ракет средней дальности с тактико-техническими характеристиками, схожими с ТТХ «Орешника».