Бойцы из КНДР предпочитали смерть плену

Бойцы КНДР в боях за Курскую область предпочитали смерть плену. Об этом рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты» писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

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По его словам, в уставе армии Северной Кореи закреплено, что воин не имеет права сдаться в плен. Он также указал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось захватить живыми лишь двух северокорейских бойцов.

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Прилепин отметил, что работу солдат из КНДР видели его боевые товарищи, которые остались удивлены предельно высоким уровнем подготовки. Кроме того, уровень самоотверженности северокорейских военных «совершенно необычайный», добавил он.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие-инструкторы на полигонах, где проходят обучение северокорейские солдаты, получили небольшой разговорник, в котором есть корейские слова и выражения для общения бойцами из КНДР во время подготовки.