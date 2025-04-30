В зоне СВО ликвидировали одного из главарей батальона «Волки Да Винчи»

В зоне СВО российские войска ликвидировали начальника РЭБ украинского нацбатальона «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулу.

Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«Боевика уничтожили наши дроноводы на красноармейском направлении», – написал он в своем телеграм-канале.

Других подробностей ликвидации одного из главарей 1-го механизированного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» военкор не привел.

По данным украинских СМИ, Герула погиб в зоне военных действий 27 апреля.

Напомним, ранее Алаудинов заявил, что попытка ГУР завести ВСУ в Белгородскую область закончилась большими потерями.