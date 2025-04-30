Хуситы заявили об уничтожении американского истребителя F-18

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" утверждают, что американский истребитель F-18 потерпел крушение в результате удара, нанесенного повстанцами по авианосцу Harry Truman в Красном море.
"В результате операции, направленной против авианосца Harry Truman, после которой он отошел в северную часть Красного моря, ближе к Суэцкому каналу, был сбит истребитель F-18, а также была предотвращена воздушная атака против нашей страны", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.