Участников ЧВК уравняют в пенсионных правах с другими участниками СВО

Минтруд России предложил уравнять участников частных военных компаний в пенсионных правах с другими участниками СВО, предоставив им право на одновременное получение двух пенсий, в том числе пенсии по инвалидности вследствие военной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Минтрудом подготовлен законопроект, который предусматривает предоставление участникам частных военных компаний права на одновременное получение двух пенсий, в том числе пенсии по инвалидности вследствие военной травмы. В результате в части пенсионного обеспечения они будут приравнены к другим участникам СВО, а также ополченцам Донбасса", - говорится в сообщении.

В Минтруде пояснили, что участники ЧВК, которые стали инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных на СВО, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в общем порядке. В то же время другие участники СВО - служащие по призыву или контракту, а также добровольцы - в случае получения инвалидности на СВО имеют право на две пенсии - по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости (или пенсии за выслугу лет).

"В настоящее время Госдумой рассматривается распространение аналогичной нормы и в отношении ополченцев Донбасса. Минтрудом предлагается распространить эту норму и на лиц, заключивших контракт с частными военными компаниями. В результате участники частных военных компаний после принятия закона получат право на пенсию по инвалидности по военной травме, также на получение пенсии по старости или пенсии за выслугу лет", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность, наступившая из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины.