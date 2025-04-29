Кимаковский заявил, что ВСУ ударили по Горловке из HIMARS
Украинские военные использовали реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства при ударе по Горловке, заявил «Звезде» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Попали в жилой четырехэтажный дом. На месте работают следователи, силовые структуры», - добавил он.
Кимаковский подтвердил, что число пострадавших составляет 16 человек. Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что среди раненых есть годовалый ребенок. Среди получивших ранения - водитель автобуса, он проезжал мимо, когда ВСУ нанесли удар.
Серьезные повреждения получили жилые дома, магазины, фасады зданий, на улицах города видны разбитые стекла. Официальной информации о погибших нет.