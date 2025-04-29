Американский "легкий танк" М10 массой в 42 тонны признан провальным

Создание бронетанковой техники нового поколения в США сопровождается чередой неудач - только недавно были прикрыты работы над М1А2 SEPv4 Abrams, который оказался слишком тяжелым - 73,5 тонны. Аналогичные проблемы возникли и у "легкого" М10 Booker, сообщает Defense One.

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Результат вышел вовсе не легким, а превосходящим по массе Т-72А. У советской машины вес составляет 41 тонну, у "американца" - 42 тонны. Причем броневая защита у "семьдесят второго" противоснарядная и значительно превосходит ту, что имеется у его заокеанского противника.

В итоге, как сообщается, Booker не может преодолеть восемь из одиннадцати мостов, расположенных на территории военной базы Форт-Кэмпбелл.

Американские военные хотели получить замену давно снятого с вооружения 15-тонного авиадесантного M551 Sheridan, им же навязали технику другой весовой категории, которую они не хотят закупать.