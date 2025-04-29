В лесу Смоленской области обнаружили и обезвредили БПЛА ВСУ

В лесу в районе деревни Пискарево Дорогобужского района Смоленской области обнаружили и обезвредили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Липецкой области проверяли данные о падении обломков беспилотника.

В марте специалисты обезвредили неразорвавшиеся обломки БПЛА ВСУ в районе Капотни в Москве.