В лесу Смоленской области обнаружили и обезвредили БПЛА ВСУ

RT на русском

В лесу в районе деревни Пискарево Дорогобужского района Смоленской области обнаружили и обезвредили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В лесу Смоленской области обнаружили и обезвредили БПЛА ВСУ
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«На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Липецкой области проверяли данные о падении обломков беспилотника.

В марте специалисты обезвредили неразорвавшиеся обломки БПЛА ВСУ в районе Капотни в Москве.

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Василий Анохин
Москва