В Японии американский бомбардировщик застрял на ВПП в аэропорту

В Японии стратегический бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer застрял на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Мисава в префектуре Аомори на севере острова Хонсю. Об этом сообщает телеканал 47News.

Инцидент произошел сразу после 18:00 по местному времени (12:00 мск). Администрации аэропорта пришлось на полтора часа остановить прием и отправку гражданских самолетов. Из-за этого борт из Токио вернулся в пункт отправления. Кроме того, был отменен рейс из Мисавы в японскую столицу. В общей сложности инцидент затронул около 200 пассажиров.

При этом телеканал обнародовал фото, на котором видно, что самолет стоит на ВПП с приставленным трапом. Причина произошедшего не уточняется.

До этого в США заявили о желании получить больше стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США Энтони Коттон отметил, что ВВС нужно 145 новых самолетов.