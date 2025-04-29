Европейский лидер призвал вооружить Украину «до зубов»

Потенциальные гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение республики «до зубов». С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The New York Times.

«Гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение Киева «до зубов», чтобы страна могла иметь ресурсы для сдерживания. В свою очередь, Европа должна предоставить первичную гарантию безопасности с поддержкой со стороны США», — считает Стубб.

В то же время, по его словам, сегодня неясно, как может выглядеть потенциальная работа европейцев и американцев по реализации соответствующих инициатив.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что Берлин продолжит помогать Украине, даже если Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку Киева. Министр подчеркнул, что предоставление дальнейшей военной помощи Украине закреплено в коалиционном соглашении правительства. По его словам, победа РФ в конфликте с Украиной создаст угрозы для НАТО.