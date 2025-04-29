Пентагон не смог подсчитать детали для истребителей F-35

Неспособность Пентагона точно подсчитать запасы деталей для F-35 может затруднить проведение полного аудита структуры к 2028 году, передает Bloomberg со ссылкой на заявления ведомства.

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Проблемы с учетом запасов деталей и оборудования для истребителей F-35 мешают проведению так называемого «чистого» аудита Министерства обороны США к 2028 году, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Пентагон уже шестой год подряд сталкивается с материальными слабостями в финансовом учете, связанными с инвентаризацией компонентов для F-35, выпускаемых Lockheed Martin.

Среди деталей, которые ведомство не может точно подсчитать, указываются шины, шасси, болты, винты, специализированное оборудование для обслуживания кабины и сверла с алмазным покрытием для сборки. Также сложности вызывает учет специализированного испытательного оборудования.

Пентагон подчеркнул необходимость улучшения управления данными и автоматизации процессов для контроля огромного объема деталей и оборудования, используемых для эксплуатации истребителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin заявила, что планирует модернизировать истребители F-35, используя технологии, разработанные для самолетов шестого поколения, а также отметила, что в обновления войдут новые стелс-решения и усовершенствованные системы вооружения.