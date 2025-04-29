На территории полигона «Капустин Яр», расположенного в Астраханской области, состоялись испытания новейших российских разработок в сфере вооружения. Проведённая демонстрация вызвала широкий отклик не только среди отечественных военных экспертов, но и в среде зарубежных аналитиков. Особое внимание привлекла крылатая ракета, показанная заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Хотя её название официально пока не раскрывается, именно этот образец стал центральным элементом презентации, на которой были также представлены перспективные боеприпасы будущего поколения.

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По сведениям британского таблоида The Mirror, западные военные наблюдатели были поражены внешним видом новой ракеты: особенно выделялась удлинённая, обтекаемая носовая часть, которую журналисты сравнили с карандашом. Хотя технические параметры пока держатся в секрете, в британской прессе уже назвали это оружие потенциально переломным элементом в конфликтах будущего. Лондонские аналитики предположили, что Россия стремится ускорить ввод передовых систем в армию, и визит Медведева на полигон может свидетельствовать о скором начале их серийного применения.

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Украинские медиаресурсы высказали мнение, что на видеозаписи можно опознать так называемую ракету «Бандероль» — управляемый боевой беспилотник, который, по их утверждению, уже используется ВС РФ для ударов по таким городам, как Николаев и Одесса. Согласно их версии, это оружие может запускаться с дронов типа «Орион», способно развивать скорость до 500 километров в час и оснащено боевой частью массой до 140 килограммов. Также сообщается, что ракета разработана с применением технологий снижения заметности для радиолокационных систем и внешне напоминает американскую малозаметную ракету AGM-158 JASSM.

Российские официальные структуры пока не раскрывают ни наименования новой ракеты, ни её технических характеристик. Однако в диалоге с представителями прессы Дмитрий Медведев дал понять, что в рамках демонстрации действительно были показаны передовые образцы вооружений, включая авиационные боеприпасы. Он акцентировал внимание на критической важности технологического прогресса в условиях нынешней международной напряжённости и указал, что Россия активно укрепляет свои оборонные возможности.

Эксперты заметили характерную особенность в конструкции — удлинённую и заострённую головную часть ракеты, типичную для последних моделей крылатого вооружения, способного преодолевать современную систему противовоздушной обороны. Такая форма позволяет улучшить обтекаемость, уменьшает радиолокационную заметность (ЭПР) и способствует значительному увеличению радиуса действия ракеты.

На фоне демонстрации новейших разработок в СМИ вновь всплыло обсуждение таинственной системы под названием «Орешник». Ранее украинские источники заявляли, что российский президент якобы дважды был близок к принятию решения о её применении, но оба раза остановился, в том числе под влиянием дипломатического давления со стороны США. Якобы сам Дональд Трамп выступал с личным призывом воздержаться от этого шага. Хотя Москва официально не комментирует наличие подобного вооружения, в западных кругах слухи вокруг «Орешника» только подогревают и без того тревожную атмосферу.

Военные обозреватели указывают, что демонстрация новых ракетных разработок совпадает по времени с активизацией военной активности НАТО в Восточной Европе, особенно в районе Калининградской области, где альянс проводит масштабные учения. Это свидетельствует о том, что стратегическое противостояние не только продолжается, но и выходит на новый виток. Западные силы репетируют возможное наступление, в то время как Россия оттачивает инструменты обороны и сдерживания. Обе стороны, по всей видимости, не намерены идти на деэскалацию.