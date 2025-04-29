На Украине назначили новых заместителей главы Минобороны

Правительство Украины назначило трех новых заместителей главы Минобороны страны Рустема Умерова. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Так, Сергей Боев назначен первым заместителем министра обороны, сменив на этой должности Ивана Гаврилюка. Боев до этого был замминистра обороны по международному взаимодействию и партнерствам.

Заместителем главы Минобороны по вопросам логистики и закупок стал Николай Шевцов. Он был руководителем Главного управления логистики Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В новой роли его главной задачей будет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями.

Александр Козенко назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции. С ноября 2023 года он занимал должность советника Умерова и отвечал за развитие государственной авиации.

Кроме того, завершил работу в должности замминистра обороны Украины Сергей Мельник. Он продолжит работу на другом направлении, «где его опыт будет очень полезен для дальнейшего укрепления» украинского государства, добавил Умеров.