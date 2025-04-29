ВС РФ поразили места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр Государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.