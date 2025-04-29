План Вашингтона по окончательному урегулированию украинского конфликта состоит из признания российскими территорий, которые Киев потерял с 2022 года. Об этом сообщает МК со ссылкой на CNN.

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Кроме того, США могут признать за Россией Крым, утверждают собеседники телеканала.

Ранее американский лидер Дональд Трамп признавал, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта. По его словам, этот факт осознает и украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины позже отметил, что Киев не способен вернуть Крым военным путем, так как у страны нет "достаточно оружия". При этом Зеленский отказался обсуждать любые территориальные вопросы до полного прекращения огня.

Он указывал, что только украинский народ имеет право принимать решение, какие территории являются украинскими.