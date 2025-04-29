CNN: план США заключается в признании российскими потерянных Украиной территорий

Москва24

План Вашингтона по окончательному урегулированию украинского конфликта состоит из признания российскими территорий, которые Киев потерял с 2022 года. Об этом сообщает МК со ссылкой на CNN.

CNN раскрыл план США по украинскому конфликту
© m24.ru

Кроме того, США могут признать за Россией Крым, утверждают собеседники телеканала.

Ранее американский лидер Дональд Трамп признавал, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта. По его словам, этот факт осознает и украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины позже отметил, что Киев не способен вернуть Крым военным путем, так как у страны нет "достаточно оружия". При этом Зеленский отказался обсуждать любые территориальные вопросы до полного прекращения огня.

Он указывал, что только украинский народ имеет право принимать решение, какие территории являются украинскими.

Военные новости
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Республика Крым
Вашингтон
Киев
Соединенные Штаты
Украина