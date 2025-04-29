Украинский Су-27 был сбит в Черкасской области «дружественным огнем» экипажа истребителя F-16 Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Воевода.

По его словам, самолет Су-27 ВВС Украины был из 831-ой бригады.

«Автор «победы» мне пока неизвестен», - заявил Алексей Воевода, подчеркнув, что летчик катапультировался и выжил.

В ВВС Украины свою очередь сообщили, что Су-27 «был потерян» во время отражения атаки российских БПЛА, пишет «Страна.ua».

«Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу. Пилот успешно катапультировался, (…) его жизни и здоровью ничего не угрожает», - пояснили в ведомстве.

Ранее командира спецназа «Ахмат» опубликовал видео, как Вооруженные силы Украины по ошибке сбили собственный дрон «Лютый».