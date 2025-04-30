«Циркон» меняет правила игры: в США забили тревогу из-за российской ракеты

Угрозой для НАТО назвал российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" журнал The National Interest. Ее скорость составляет от 8 до 9 Махов, что делает ракету одной из самых быстрых из когда-либо созданных. И это означает, что новая ракета может наносить удары на сверхдальние расстояния.

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Отмечается, что США практически сдались в великой гонке по созданию гиперзвукового оружия. США опережают Китай и Россия. Облик современных военных конфликтов может поменять 3М22 "Циркон".

В статье даются характеристики "Циркона". Это крылатая ракета с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Двигательная установка в сочетании с передовыми системами наведения позволяет ракете быть незаметной для радаров и других мер воздействия. "Циркон", в отличие от традиционных баллистических ракет, которые следуют по параболическим траекториям, использует низковысотную, маневренную траекторию полета.

"Циркон" уже нарушил шаткий баланс военной мощи между США и Россией. Если Америка не найдет контрмеры или не создаст собственное гиперзвуковое оружие, баланс сил в отношениях с Россией склонится в пользу Москвы, считает издание.

"Учитывая, что "Циркон" - это прежде всего противокорабельная ракета, невозможно переоценить его угрозу американским надводным боевым кораблям - в первую очередь атомным авианосцам ВМС США", - пишет TNI.

Дальнейшее развитие этой ракеты может обеспечить России доминирующее положение, подводит итог издание.