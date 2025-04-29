Участие военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Параде Победы 9 мая в Москве было бы правильно. Такое мнение журналистам высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Если бы они приняли участие, считаю, что это было бы правильно", - отметил Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос на полях международного форума "Великое наследие - общее будущее".

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил благодарность КНДР, ее лидеру Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за содействие в освобождении от украинских формирований Курской области.