Гладков сообщил о двух погибших при ударе БПЛА по машине в Белгородской области
В Белгородской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю погибли мирные жители. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон атаковал автомобиль, ехавший по трассе Грайворон — Илек-Пеньковка. В машине находились пятеро мужчин. Двое из них погибли, трое получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставляют в городскую больницу №2 в Белгороде.
— По словам медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается, — сказал Гладков.
Он также выразил соболезнования семьям погибших в своем Telegram-канале.
Ранее украинские войска атаковали беспилотниками Рязанскую область. Со слов жильцов поселка Денежниково, они слышали шесть громких взрывов в районе завода Торфмаш, первый раздался в 00:34. Также звуки дронов раздавались в районах Роща и Московский.
В эту же ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 51 украинский беспилотник над регионами России.
Также украинские военные атаковали Липецкую область. Жители Ельца сообщили о взрывах в небе над городом и работе тревожной сирены. Перед этим в регионе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА и призвали жителей не выходить из домов.