Гладков сообщил о двух погибших при ударе БПЛА по машине в Белгородской области

В Белгородской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю погибли мирные жители. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, дрон атаковал автомобиль, ехавший по трассе Грайворон — Илек-Пеньковка. В машине находились пятеро мужчин. Двое из них погибли, трое получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставляют в городскую больницу №2 в Белгороде.

— По словам медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается, — сказал Гладков.

Он также выразил соболезнования семьям погибших в своем Telegram-канале.

Ранее украинские войска атаковали беспилотниками Рязанскую область. Со слов жильцов поселка Денежниково, они слышали шесть громких взрывов в районе завода Торфмаш, первый раздался в 00:34. Также звуки дронов раздавались в районах Роща и Московский.

В эту же ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 51 украинский беспилотник над регионами России.

Также украинские военные атаковали Липецкую область. Жители Ельца сообщили о взрывах в небе над городом и работе тревожной сирены. Перед этим в регионе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА и призвали жителей не выходить из домов.