Латвия направила Украине очередную партию дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что Рига направила Киеву очередную партию беспилотников, состоящую из 1,5 тысячи единиц.

«Еще 1500 боевых дронов направляются из Латвии на Украину. В первой половине года две латвийские компании поставят 12000 беспилотников в рамках коалиции дронов», — написал он 29 апреля в соцсети.

Ранее портал Euractive сообщил, что страны Евросоюза предложили создать фонд военной помощи Украине в размере 20—40 миллиардов евро для обхода вето со стороны Венгрии.

Отмечается, что первым шагом станет выделение пяти миллиардов евро на покупку двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Другими приоритетными направлениями станут системы противовоздушной обороны, ракеты, БПЛА, истребители, обслуживание оборудования и «нелетальная поддержка».