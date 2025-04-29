Российские военные сбросили на позиции ВСУ листовки

Операторы дронов группировки войск "Восток" сбросили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике листовки с QR-кодами, содержащими инструкции по сдаче в плен, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении операторы БПЛА провели "залистование" позиций ВСУ агитационными листовками с призывом добровольно сложить оружие и сдаться в плен. На каждой из листовок размещен QR-код с инструкциями для безопасной сдачи в плен, а также ключевой призыв: "Возвращайся домой сегодня - ты нужен своим родным живым". Главная цель - дать шанс тем, кто оказался в ловушке", - сказано в сообщении.

Оператор дрона с позывным Егерь отметил, что в последний раз они сбрасывали такие листовки в районе Великой Новоселки, после чего многие военнослужащие ВСУ приходили сдаваться.