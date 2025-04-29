Названо оружие России, представляющее угрозу НАТО

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» стала угрозой для американского флота и ВМС стран НАТО, так как нарушает баланс военной силы между Соединенными Штатами и Россией. Такую оценку этой российской ракете дал американский журнал The National Interest.

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«Учитывая, что «Циркон» в первую очередь противокорабельная ракета, угрозу для надводных кораблей США, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить», — говорится в сообщении издания.

Такое оружие, по оценке журнала, говорит о потенциальном изменении баланса сил на море в пользу России, так как у стран НАТО нет защиты от «Циркона».

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В начале апреля военно-морские силы НАТО высоко оценили потенциал Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ в области работы на дне океана.

19 марта министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что на вооружение армии РФ поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон».