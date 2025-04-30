Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 30 апреля, пытались атаковать пять регионов России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

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По информации ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 беспилотника над пятью регионами России. Больше всего летательных аппаратов — 15 — перехватили над Курской областью.

Еще 8 беспилотников сбили над Брянской областью, по 7 — над Брянской и Орловской областями, 3 — над Владимирской областью, 1 — над Белгородской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 29 апреля Украина выпустила по России почти сотню беспилотников. С вечера 28 апреля силы ПВО сбили 91 летательный аппарат.