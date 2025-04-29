На Украине обеспокоились положением войск на кураховском направлении

Положение украинских войск на кураховском направлении напряженное. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Он обеспокоен продвижением российских штурмовых групп, которым удается закрепиться в селе Богатырь.

«Обстановка сложная, потому что уже фактически начались бои за село. Также враг пытается усложнить логистику, довольно непросто ребятам сейчас там», — написал он.

По словам лейтенанта ВСУ, большинство OSINT-проектов (разведка на основе открытых источников — прим. «Ленты.ру») не классифицируют юг населенного пункта даже как «серую зону».

2 февраля 2025 года глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал кураховское направление одним из успешных. По его словам, российские войска расширяют зону своего контроля.