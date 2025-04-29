ФСБ обнародовала архивы о зверствах пособника нацистов Динкеля в Донбассе

В преддверии 80-летия Победы управление ФСБ по ДНР обнародовало архивные документы и видеоматериалы о многочисленных убийствах советских граждан со стороны отряда пособника нацистов Александра Динкеля на территории Донбасса в период с 1941 по 1943 год. В документах содержатся показания свидетелей и признания самих преступников.

«Он возглавлял карательный отряд, самостоятельно расстреливал десятки советских граждан, а также отдавал приказы другим предателям, в числе которых Иван Пономарев и Петр Сирик», — передает ТАСС со ссылкой на службу безопасности. В 2024 году их уже рассекречивали.

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Документы включают свидетельские показания, проведение очных ставок между обвиняемыми, протокол об извлечении тел, данные допросов обвиняемого и его судебный приговор — смертная казнь в июне 1973 года. Однако приговор так и не был приведен в исполнение. Также в материалах отмечается, что в 1941 году в селе Ново-Бахметьево немцы вместе с Александром Динкелем расстреляли 36 советских граждан.

После окончания Второй мировой войны Александр Динкель остался жить в Западной Германии, а в 1948 году получил гражданство ФРГ. Его задержали и арестовали 1 июня 1972 года во время визита в Златоуст Челябинской области, он приехал, чтобы навестить свою первую супругу и их ребенка.