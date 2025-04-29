Россия существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон». Об этом пишет западное издание The National Interest.

© Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По словам авторов статьи, натовские системы противовоздушной обороны (ПВО) не способны перехватить российскую ракету, ее называют уникальной разработкой, не имеющей аналогов в мире.

«Орешник», «Пион» и другие «растения»: почему российское оружие так называется

В публикации отмечается, что это обстоятельство существенно меняет баланс сил на международной арене. Так, пока США не разработают собственные гиперзвуковые вооружения и средства защиты от подобных угроз, Россия сохраняет за собой ощутимое преимущество, особенно в стратегически значимых регионах, например, в Балтийском и Черном морях и в Арктике.

Издание пишет, что отставание Соединенных Штатов в этой сфере может привести к глобальному изменению баланса в пользу России, если разработки не ускорятся в ближайшее время.

Ранее TNI заметило, что российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противников.