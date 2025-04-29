На Западе оценили вооружение нового корабля КНДР

Новый боевой корабль военно-морского флота корейской народной армии Choe Hyon («Чхве Хен») более чем на 50 процентов превосходит европейские аналоги по огневой мощи. Вооружение корабля оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

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Корабль, водоизмещение которого оценивают в 5000 тонн, стал одним из крупнейших фрегатов в мире. Отмечается, что по размерам «Чхве Хен» сопоставим с эсминцами. В публикации подчеркнули, что корейский корабль обладает внушительным для своего водоизмещения арсеналом.

«Арсенал корабля состоит из 74 вертикальных пусковых установок, обеспечивающих сопоставимый уровень огневой мощи с гораздо более крупными эсминцами. Чтобы представить этот арсенал в перспективе, эсминцы класса Zumwalt ВМС США имеют 80 вертикальных пусковых установок несмотря на то, что их водоизмещение превышает 14 тысяч тонн», — пишет издание.

MWM: Новый корабль КНДР превосходит европейские эсминцы по огневой мощи

Автор добавил, что британские эсминцы Type 45 получили 48 установок вертикального пуска при водоизмещении в 8,5 тысячи тонн, а новые фрегаты типа Constellation ВМС США водоизмещением 7,3 тысячи тонн получат 32 установки.

Издание допустило, что 20 крупных пусковых установок «Чхве Хен» смогут нести баллистические ракеты. Также в арсенал корабля войдут крылатые и зенитные ракеты.

В феврале Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что ракетное соединение корейской народной армии провело учения по запуску стратегических крылатых ракет. Ракеты пролетели более 1500 километров.