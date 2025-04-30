Минобороны: 34 беспилотника сбиты за ночь над Россией

За минувшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 34 беспилотника ВСУ в небе над пятью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Наибольшее число дронов противника - 15 - сбили над Курской областью.

Еще восемь беспилотников уничтожили над Брянской областью, семь - над Орловской, три - над территорией Владимирской. Отмечается, что также один вражеский БПЛА ликвидировали в Белгородской области.

Накануне ведомство сообщало о 91 уничтоженном за вечер и ночь беспилотнике ВСУ.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.