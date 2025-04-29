ВСУ атаковали российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Рязанскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, раздалось минимум шесть взрывов. Все — неподалеку от завода Торфмаш. Первый из них прозвучал в 00:34 по московскому времени.

«Также звуки БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] слышали в районах Роща и Московский. Местные жалуются на воющие сигнализации машин», — говорится в сообщении.

Массированная атака ВСУ по шести регионам России: главное к этому часу

Отмечается, что в ближайших районах объявлен максимальный уровень тревоги.

До этого стало известно о взрыве над Обнинском в Калужской области. Вечером 28 апреля Минобороны России сообщило, что за 2,5 часа над регионами России был уничтожен 51 украинский беспилотник.