Зеленский прокомментировал предложение Путина о майском перемирии

Владимир Зеленский ответил на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие по случаю 80-летия Победы и назвал это предложение манипуляцией. С таким заявлением он выступил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

При этом Зеленский отметил, что Киев настаивает на «полном прекращении огня», которое должно действовать, по его словам, «по меньшей мере 30 дней».

Зеленский заявил о «ликвидации лиц из высшего командного состава» ВС РФ

Депутат Госдумы Пётр Толстой ранее заявил в эфире RT France, что объявление трёхдневного перемирия показывает готовность к переговорам.

В Белом доме отмечали, что у президента США Дональда Трампа растёт разочарование Украиной и Россией.