Зеленский прокомментировал предложение Путина о майском перемирии

RT на русском

Владимир Зеленский ответил на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие по случаю 80-летия Победы и назвал это предложение манипуляцией. С таким заявлением он выступил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский прокомментировал предложение Путина о майском перемирии
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При этом Зеленский отметил, что Киев настаивает на «полном прекращении огня», которое должно действовать, по его словам, «по меньшей мере 30 дней».

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Депутат Госдумы Пётр Толстой ранее заявил в эфире RT France, что объявление трёхдневного перемирия показывает готовность к переговорам.

В Белом доме отмечали, что у президента США Дональда Трампа растёт разочарование Украиной и Россией.

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