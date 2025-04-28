Истребитель ВМС США упал в море

Истребитель ВВС США F-18 упал с авианосца Harry S. Truman в Красное море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

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Согласно информации издания, в результате инцидента пострадал один моряк — его травмы оцениваются как «незначительные». При этом, вместе с истребителем в море упал и тягач, который занимался буксировкой воздушного судна.

«Моряк ВМС США получил незначительные травмы, когда истребитель F-18 и его тягач упали за борт авианосца в Красном море, сообщили в понедельник американские военные», — сообщает издание.

Издание также сообщает, что авианосец Harry S. Truman используется для нанесения ударов по Хуситам в Йемене.

Ранее в соцсетях появились видео сбитого истребителя Су-27 ВСУ.