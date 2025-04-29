ФРГ обратилась с призывом к России

МИД Германии обратился с призывом по перемирию к России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказано в сообщении немецкого ведомства, Германия призывает российскую сторону согласиться на постоянное перемирие вместо инициативы с трехдневным прекращением огня. В министерстве также добавили, что Германия негативно оценивает итоги прошлого перемирия, которое было установлено на Пасху. Там объяснили, что во время пасхального прекращения огня было зафиксировано слишком много нарушений.

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«Мы не видим причин откладывать прекращение огня и вновь призываем Россию согласиться на полное перемирие без предварительных условий», — сообщили в МИД ФРГ.

Напомним, что 28 апреля президент России Владимир Путин предложил ввести трехдневное перемирие, которое должно продлиться с «нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая». Позже Владимир Зеленский раскритиковал эту инициативу.