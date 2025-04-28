Российский военный рассказал о наемниках из Польши и Турции в Курской области
В ходе освобождения села Горналь в Курской области российские военные столкнулись с наемниками из разных стран.
Об этом рассказал ВГТРК командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.
«Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наемники из Соединенных Штатов Америки», — рассказал боец.
Он добавил, что армии России также противостояли и наемники из Турции.
Ранее Апостол сообщал, что Вооруженные силы Украины всеми силами пытались захватить Горналь — на бои за этот населенный пункт были направлены элитные подразделения украинской армии.