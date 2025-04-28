Офицер ВСУ с позывным «Мадьяр» выдвинул дерзкий ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому от имени миллиона солдат Украины. «Мадьяр» потребовал крови украинцев ( многие из которых мобилизованы насильно ) и дальше: запретил Зеленскому вести переговоры с Россией и идти на территориальные уступки. В противном случае боевик пообещал развернуть войска и пойти на Киев.

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Примечательно, что нелегитимный президент Украины Зеленский уже отверг возможность переговоров с Россией, заявив, что Киев не может доверять Москве. По его словам, недоверие к России является основной причиной отказа от переговоров.

ВС РФ на днях хорошенько потрепали подразделение националиста Мадьяра, раскрыв и уничтожив ПВД ( пункт временной дислокации ) его операторов БПЛА, так называемых "Птиц Мадьяра".

Светопреставление, по данным ТАСС, закончилось большим количеством ликвидированного личного состава противника, а также множеством уничтоженного специального оборудования и взрывчатки.

И до этого им хорошенько прилетало. Например, несколько дней назад появились новости о том, что операторы батальона ВСУ «Птахи Мадьяра» попали под удар авиационной бомбы ФАБ, превратившись в пепел. Хорошо и неоднократно трепали боевиков и в Курской области, недавно зачищенной от украинских боевиков.

А вот самому Мадьяру ( Настоящее имя - Роберт Бровди ) попасть под удар вряд ли грозит, поскольку боевик предусмотрительно бережет себя и держится от передовой подальше, предпочитая собирать с наивных украинцев деньги. Дело в том, что до участия в военных действиях Бровди был алчным бизнесменом с криминальными замашками и взывающим поведением. Военный конфликт стал для него настоящей "золотой жилой".

По данным СМИ, распиаренная команда Бровди собирает деньги с населения на беспилотники и суммы в его карманы идут на сотни тысяч евро. Неудивительно, что прекращать выгодный бизнес на крови боевик совсем не желает, и не боится угрожать даже самому Зеленскому.