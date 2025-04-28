Раскрыта одна из причин отправки войск КНДР на помощь России
Армия КНДР извлекла выгоду из отправки своих войск на помощь России под Курск.
Корейские военные получили ценный боевой опыт ведения боя в условиях современной войны, заявил NEWS.ru военкор Борис Рожин.
«Это ценный боевой опыт, возможность обкатать свои силы в современной войне, выявить недостатки, которые можно будет устранить, посмотреть, какие новые технологии внедрить», — считает Рожин.
Он отметил роль корейских бойцов в освобождении населенных пунктов в Курской области. По словам Рожина, военные КНДР применялись и как пехота, и как спецназ. Кроме того, они обслуживали привезенную с собой технику, среди которой были самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы.
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