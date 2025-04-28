В Пакистане допустили начало войны с Индией в ближайшие дни

Пакистан и Индия могут начать войну в течение следующих двух-четырех дней.

Такое мнение высказал глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф в беседе с Samaa TV.

«Тучи войны сгущаются над регионом, а напряженность между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня», — подчеркнул министр обороны.

Асиф отметил, что в случае необходимости Пакистан будет отвечать в полную силу. Уже сейчас страна находится в состоянии повышенной готовности. Однако глава оборонного ведомства добавил, что ядерное оружие будет применено только в том случае, если появится прямая угроза существованию государства.

Ранее Асиф заявил, что вторжение Индии в Пакистан неизбежно.