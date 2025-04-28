Офицер вооруженных сил Украины с позывным «Мадьяр» выдвинул ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому от имени миллиона солдат ВСУ. Военный записал обращение в соцсети.

«Мадьяр» запретил Зеленскому вести переговоры с Россией и идти на территориальные уступки.

В противном случае боевик пообещал развернуть войска и пойти на Киев.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий объяснил, почему глава МИД Украины Андрей Сибига призвал объявить перемирие на 30 дней прямо сейчас, не дожидаясь 8 мая. Парламентарий подчеркнул, что для восстановления сил на фронте ВСУ просто необходима передышка.