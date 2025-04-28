После урегулирования на Украине НАТО грозит раскол из-за страха перед Россией. Об этом пишет Financial Times.

Издание напоминает, что изначально НАТО создавался ради сдерживания РФ и долгое время блок объединяли общие интересы и ценности, но теперь они рушатся, поскольку страны-члены альянса по-разному видят международную безопасность. В частности, некоторые государства ЕС считают, что после завершения конфликта на Украине может вырасти вероятность нападения на них со стороны России, тогда как США «видят все совсем иначе».

«Страх России угрожает развалить альянс. Если НАТО больше не может достичь согласия по вопросу того, какая угроза им грозит и как с ней бороться, весь альянс находится под угрозой», — говорится в тексте.

Также автор статьи указывает, что США и страны ЕС не могут достичь согласия по пунктам соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Кроме того Вашингтон и его европейские союзники продолжают утверждать, что придерживаются демократии, но обвиняют друг друга в ее нарушении и «верят (или заявляют, что верят), что демократия находится под угрозой по ту сторону Атлантики».

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.