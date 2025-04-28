Алаудинов рассказал о боях «Ахмата» с ВСУ в Белгородской области

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В Белгородской области выявили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Алаудинов рассказал о боях «Ахмата» с ВСУ в Белгородской области
© РИА Новости

Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Хочу отметить, что за прошедших два дня мы выявили несколько групп противника», — рассказал он.

По его словам, украинские солдаты оказались на территории России в Белгородской области. Всех их удалось уничтожить, добавил Алаудинов.

26 апреля глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что российские войска уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины в селе Поповка в Белгородской области. По его словам, российские солдаты ведут поиск и ликвидацию отдельных украинских военнослужащих, которые скрываются в лесополосах приграничья.

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